Handball Erice rullo compressore: 39-11 contro Messina

Quarta partita di ritorno del girone D del campionato A2 pallamano femminile per le “Arpie” dell’AC Life Style Handball Erice che, pur soffrendo ancora della mancanza per infortuni di atlete importanti (Alexandra Ravasz, Paolina Sagretti e Lara Pavlovic), non incontra alcun ostacolo contro una delle squadre più blasonate, il Messina.

Nulla da fare contro le ericine che in campo, sia in difesa che in attacco, non lasciano spazio alle messinesi di esprimersi. Già dalle prime battute le padrone di casa sono determinate e organizzate per portare in casa un risultato schiacciante sulle avversarie che nel girone di andata a Messina erano riuscite a tenere testa alle arpie chiudendo il match con un punteggio di 17-30 per l’AC Life Style Handball Erice ma che, ieri, al “PalaCardella” sono state severamente punite anche quando mister Milenko ha schierato in campo le giovani …









Leggi la notizia completa