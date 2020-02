Favignana. Scoperto con la cocaina: arrestato favignanese 56enne

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno spaziato in lungo ed in largo per la città portandosi pure sulle Egadi con i controlli antidroga. Proprio sull’Isola di Favignana è stato arrestato PONZIO Rocco nativo di Favignana classe 64 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare il Ponzio veniva trovato in possesso di 13 dosi di cocaina per il peso di 10 grammi che occultava in una tasca interna ai pantaloni, a casa invece venivano rinvenuti altri 2 grammi di marijuana, 3.5 grammi di hashish e circa 5000 euro in contanti di piccolo taglio presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Il tutto sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente custodito in attesa di essere versato presso il competente ufficio corpi di reato.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto in custodia presso …









