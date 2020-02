Emergenza Skullbreaker Challenge l’ultima inquietante sfida su TikTok: è allarme tra i genitori e le autorità (Video)

C’è una nuova tendenza violenta su una popolare app per cellulare che si sta diffondendo tra i giovanissimi che sta causando gravi lesioni ai giovani. Alla ‘vittima’ viene fatta una specie di sgambetto e crolla violentemente di schiena, battendo anche la testa. Le conseguenze dell’impatto a volte sono gravissime

E’ allarme tra molti genitori in tutto il mondo. Si chiama Skullbreaker Challenge, l’ultima violenta sfida lanciata su TikTok tra gli adolescenti e ormai largamente diffuso che consiste in un vero e proprio atto di violenza nei confronti di una vittima ignara, coinvolta a partecipare in un salto ma poi sbilanciata da uno sgambetto a mezz’aria con lo scopo di farla cadere di schiena. L’impatto col terreno può portare a sbattere violentemente la testa contro il suolo, con conseguenze imprevedibili. Ma, a differenza di altre volte, in …









