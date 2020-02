Duo Puglia-Meloni tra Swing, Jazz e Klezmer

Dopo il successo riscosso con il concerto di apertura affidato agli Elimi Jazz Quintet, prosegue sull’onda del Jazz la 20° Stagione Concertistica dell’Associazione Beethoven di Marsala. Il secondo appuntamento, domenica 1° marzo, vedrà sul palco il Duo formato dal clarinettista Antonio Puglia e dal pianista Mariano Meloni in un concerto dal titolo evocativo TRA SWING, JAZZ E KLEZMER.

In programma troviamo brani della tradizione musicale colta – che hanno attinto la loro ispirazione proprio dal Blues e dal Jazz – come la Sonata di Bernstein, il musical Un Americano a Parigi di Gershwin e il Concertino per clarinetto di Grgin. A seguire brani standard della tradizione musicale jazzistica e in particolar modo Swing: Harlem Nocturne di Earle Hagen e Passeggiando per Brooklyn di Henghel Gualdi. Un altro brano brillante è Pieces From “Façade” di William Walton, tra i maggiori compositori inglesi …









