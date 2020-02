Dattilo, prove di Serie D

Due gli anticipi della 23^ giornata nel campionato di Eccellenza e altrettanti successi esterni, quello dello Sporting Vallone sul campo della Parmonval per 2-1. Vince soprattutto il Dattilo in casa del Cus Palermo; gialloverdi che, in attesa di tutte le altre gare della Domenica, allungano momentaneamente a +7 sul Canicattì, oggi impegnato a Mazara. Le reti del successo tutte maturate nella ripresa dopo un primo tempo avaro di occasioni, se non quella di Lamia al 39′ che di testa impegna severamente Cascione. Nella ripresa la storia cambia già al 47′ con la capocciata, questa volta vincente, di Fragapane che concretizza al meglio un calcio da fermo battuto dalla destra da Sekkoum.

Al 58′ il punto dello 0-2: pallone recuperato a centrocampo, fuga in ripartenza, altro intervento del portiere locale ma il pallone resta in area e successivamente scaraventato in fondo al sacco da De Luca. Il tris lo cala Bettini …









Leggi la notizia completa