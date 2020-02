Un uomo di Campobello di Mazara, Paolo Tripoli, 72 anni, è stato trovato morto in via Archimede a Campobello di Mazara. Il corpo è stato trovato riverso a terra alle prime luci dell’alba di stamattina, a poche decine di metri dalla sua vettura che era regolarmente parcheggiata.

L’uomo è morto per cause naturali, probabilmente per un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e il medico legale Antonino Margiotta. La via Archimede, per alcune ore, è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi di carabinieri e medico legale.

L'articolo Corpo senza vita trovato a Campobello, intervengono CC sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









