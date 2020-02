Cambobello, scoperto un fabbricato abusivo in piano centro

Un abuso edilizio in pieno centro urbano è stato scoperto dalla polizia municipale di Campobello di Mazara.

L’immobile presentava dei corpi di fabbrica di costruzione più recente rispetto al volume originale. Il proprietario, un anziano di 83 anni, ha costruito abusivamente altri 200 metri di fabbricato in più, 90 al pian terreno e altri 110 al secondo piano.

In pratica i fabbricati abusivi sono stati realizzati accanto ad un immobile a sua volta abusivo ma per il quale era stata accettata l’istanza di condono edilizio.











