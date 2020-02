A fatica resto a galla, aspetto perchè amo la vita

Che brutti momenti vive il mio cuore, mi sembra a volte di annegare nel mio dolore, a fatica resto a galla per respirare.

Resto a galla nonostante abbia un macigno nel cuore, non posso permettermi di andare giù, poiché, nonostante tutto e tutti, io amo la vita e ho imparato dai miei dolori e le mie sofferenze, ad amarla di più, perché è proprio in questi momenti che apprezzo quello che ho, anzi quello che mi è rimasto.

Perché di nostro non c’è nulla, niente, nessuno, è tutto in prestito, alla fine dobbiamo restituire tutto, ci resta solo quello che siamo riusciti a conservare nel cuore.

Io nel mio cuore conservo tutto non riesco a buttare via nulla, vorrei ma non posso, perché tutto quello che mi appartiene è nel mio cuore.

Allora quando mi sembra di sprofondare …









