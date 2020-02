Volley: match ostico per la Sigel Marsala che ospita il Club Italia al Palabellina

Il vittorioso scontro diretto nel turno precedente di Poule Salvezza contro le udinesi della Cda Talmassons ha assunto una doppia valenza.

In primo luogo, ha consentito di allungare a due gare di fila la striscia positiva di una Sigel con l’umore risollevato e agonisticamente arrabbiata, tanto da essere guardinga da non permettere ai facili entusiasmi la possibilità di coinvolgerla o di essere dominata, come comunque un ruolino di marcia del genere presupporrebbe.

In seconda istanza, ha portato un minuscolo beneficio alla classifica delle nostre sigelline (anche se la situazione rimane complessa in coda e ogni giornata che passa è una in meno per operare il recupero) non più in ultima posizione (ora occupata da Green Warriors Sassuolo) e finanche a sole cinque incollature, davvero a un tiro di schioppo, dalla quota salvezza rappresentata proprio dalle friulane, quartultime a 21 punti. Gli stessi di Acqua & Sapone Roma …









