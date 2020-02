In particolare è stata riscontrata la presenza di materiale plastico, ferro, pneumatici vari, sfabbricidi nonché 10 veicoli in stato di totale abbandono e parti di motore.

L’articolo Trasforma un terreno di sua proprietà in discarica abusiva di rifiuti pericolosi, denunciato sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.









Leggi la notizia completa