Trapani, Castori: “Il pareggio ci sta stretto, oggi meritavamo di vincere”

Al termine di Trapani-Spezia, il tecnico granata Fabrizio Castori in conferenza stampa ha dichiarato: “Sono rimasto soddisfatto della risposta della squadra, la prestazione è stata positiva, il pareggio ci sta stretto, oggi meritavamo di vincere. La squadra oggi ha giocato, ha corso novanta minuti ed è stata molto sfortuna colpendo due pali, non abbiamo concesso quasi nulla allo Spezia, soprattutto nel primo tempo. Pagliarulo adesso sarà sempre titolare? Io la formazione la faccio sempre dopo l’ultimo allenamento, mai prima. Errori difensivi che si ripetono? Sono arrivati dodici giocatori a gennaio, non è facile far capire certi meccanismi a tanti giocatori stranieri che non parlano ancora la lingua italiana e che hanno una diversa cultura tattica, ci vuole un pò di tempo. Lo Spezia non lo abbiamo fatto giocare, lo abbiamo aggredito molto alto, siamo stati propositivi, purtroppo oggi per quello che abbiamo fatto e creato …









