Tragico Carnevale a Sciacca

Sono in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti di Sciacca, coadiuvati dal magistrato Roberta Griffo, per stabilire le cause del decesso del piccolo Salvatore Sclafani che ieri sera è stato vittima di un tragico incidente. Dalle prime notizie trapelate, sembra che il bimbo non facesse parte del carro allegorico “ Volere Volare” ma, probabilmente un familiare, durante la breve sosta del carro in via Incisa a pochi metri da Piazza Scandaliato, avrebbe fatto salire il bambino sul carro e poco dopo, quando il trattorista ha ripreso la marcia, un lato della base sarebbe sprofondata facendo cadere rovinosamente a terra Salvatore. Il piccolo è stato trasportato prima presso il punto di soccorso sanitario adiacente il Municipio di Sciacca e successivamente all’ospedale “ Giovanni Paolo II” dove è giunto cadavere. Attualmente Il carro allegorico “ Volere Volare” assieme a tutti gli altri è stato collocato in …









Leggi la notizia completa