Un bambino di 4 anni è morto questa sera cadendo da uno dei carri allegorici che sfilavano per le vie di Sciacca. La manifestazione è stata annullata. Secondo una prima ricostruzione il bimbo è stato messo sul carro che era fermo ma appena il trattorista si è messo in movimento il bambino è caduto per terra sbattendo la testa. Sul sito ANSA.IT si legge che il bimbo sarebbe stato subito portato in ospedale ma non c’è stato nulla da fare.

L'articolo Tragedia al Carnevale di Sciacca, muore un bimbo









