Tragedia al Carnevale di Sciacca. Bambino travolto e ucciso da un trattore

Tragedia al Carnevale di Sciacca. Questa sera, durante la festa, un bambino di quattro anni è stato travolto e ucciso da un trattore che trainava uno dei carri della manifestazione.

L’incidente è avvenuto in via Incisa al carro “Volere volare” dell’associazione “E ora li fermi tu” che, purtroppo ha investito il bambino.

Secondo una prima ricostruzione e alcune testimonianze dirette, sembra che il bambino fosse a bordo del carro, e dopo una caduta, forse per un cedimento strutturale, è finito sotto le ruote del mezzo pesante. Trasportato da un’ambulanza presso l’ospedale “Giovanni Paolo II”, sarebbe morto poco dopo. La manifestazione è stata sospesa immediatamente.









