Serie B: un Trapani bello e sfortunato ferma lo Spezia, ma è un punto che serve a poco

Il Trapani pareggia in casa 1-1 contro lo Spezia: bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto per i granata? Se si guarda la prestazione e il risultato in sè il bicchiere è sicuramente mezzo pieno, visto che i granata hanno fermato una squadra seconda in classifica (adesso terza), reduce da 12 risultati utili consecutivi, tra cui 5 vittorie negli ultimi 5 match; il bicchiere invece diventa mezzo vuoto se si guarda la classifica, con i granata sempre più in zona retrocessione, in penultima posizione, con due pareggi e tre sconfitte nelle ultime 5 gare giocate. Lo Spezia invece, dopo questo pareggio viene superato dal Frosinone, avanti di due punti, e si ritrova alle spalle il Cittadella (che insegue a -2) e il Crotone, che in caso di vittoria nel posticipo di domani contro il Pescara, si porterebbe a -1 dagli aquilotti.

LA CRONACA

Una gara che già dai primi minuti sembra vivace, …









Leggi la notizia completa