Sciacca, la tragedia di Carnevale. Le reazioni dopo la morte del piccolo Salvatore

“Nel rispetto della tragedia avvenuta ieri al Carnevale di Sciacca, nella quale ha perso la vita un bambino di 4 anni, il mio show previsto per questa sera non si terrà. Sarebbe ingiusto festeggiare in un momento così. Mi unisco al dolore della famiglia”.

Con questo messaggio il rapper Shade ha annunciato l’annullamento del concerto previsto questa sera al Carnevale di Sciacca. Una scelta morale dettata dalla tragica notizia della morte del piccolo Salvatore Sclafani di appena 4 anni durante la sfilata dei carri allegorici di ieri sera.

Intanto al Comune di Sciacca dopo la riunione di questa mattina tra i vari operatori del Carnevale, ancora si deve decidere ufficialmente se far continuare la manifestazione o meno. Inultile dire che una grandissima fetta della popolazione soprattutto sui social ha già espresso il proprio dissenso alla prosecuzione della festa.

Probabilmente anche per questo, l’ …









