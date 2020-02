Questa sera al PalaSport di Marsala il Carnevale targato RMC101 con Dj Fargetta

Dopo 15 anni torna questa era la musica e il divertimento al PalaSport di Marsala. E torna il gran Carnevale!

Sono passati parecchi anni da quando il Palazzetto dello Sport era il polo della Sicilia Occidentale per concerti ed eventi.

Dal questa sera e fino al 29 febbraio spettacoli e animazione per festeggiare il Carnevale 2020. E’ il PalaEventi Carnival.

Il presidente dell’Asd Handball Leali, organizzatrice dell’evento, Eliana Maggio dichiara “questo è il primo di una serie di eventi che il palazzetto ospiterà, iniziamo cosi per puntare nella prossima stagione a concerti di grandi artisti, come merita il nostro palazzetto”.

Per i più piccoli i pomeriggi di sabato, domenica, lunedì’ e martedì di Carnevale dalle 16,00 alle 20,00 spazio alla baby dance, animazione, mascotte e balli di gruppo.

Le serate invece sono tre ed iniziano questa sera, sabato 22 con Guest dj Mario …









