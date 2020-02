Petrosino, Gaspare Giacalone: “Il nostro carnevale si distingue per la sua originalità”

Gaspare Giacalone, sindaco di Petrosino. E’ arrivato il Carnevale, il momento clou dell’anno per la sua cittadina. Quest’anno che Carnevale ci dobbiamo aspettare?

Io penso che sarà ancora più bello perché continua ad affondare le radici nella sua originalità. Sono cosciente che tante città festeggiano e organizzano il Carnevale a modo proprio. Per quel che riguarda quello di Petrosino la cosa che più lo contraddistingue è l’originalità e la genuinità. Chi viene a Petrosino è coinvolto e travolto da un clima di festa ed è davvero un evento a 360 gradi, perché oltre alla sfilata dei carri che sono i principali protagonisti, poi trovano una organizzazione logistica unica che va dalla via del gusto, al palacarnival. Insomma, ci si ferma a ballare a vedere i concerti. Davvero una città in festa e chi viene …









