Ospedale di Castelvetrano, associazioni in stato di agitazione

Il comitato civico “Orgoglio castelvetranese” e l’Osservatorio delle associazioni del Belìce hanno proclamato lo stato di agitazione per la questione ospedale di Castelvetrano. La decisione è avvenuta al termine dell’assemblea di ieri sera dove è stato deliberato all’unanimità il “Manifesto per il Belìce”, il documento a difesa dell’ospedale di Castelvetrano fortemente penalizzato dal Piano regionale sanitario dell’assessorato alla Sanità pubblicato nel 2019.

I due sodalizi stanno mettendo a punto quali azioni di lotta popolare intraprendere per la difesa del nosocomio. L’obiettivo è quello che l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza possa rivedere il Piano territoriale, tenendo in considerazione della centralità dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” per la Valle del Belìce.



MANIFESTO IN DIFESA DELL’OSPEDALE DEL BELICE

