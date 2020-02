Orgoglio Castelvetranese e Osservatorio associazioni del Belice avviano lo stato di agitazione per salvare l’ospedale di Castelvetrano

Il Comitato civico Orgoglio Castelvetranese e l’Osservatorio delle Associazioni del Belice, in una riunione assembleare comune, hanno deliberato all’unanimità IL MANIFESTO PER IL BELICE documento a difesa dell’Ospedale di Castelvetrano fortemente penalizzato dal Piano regionale sanitario dell’assessorato alla Sanità pubblicato in G.U.R.S. 2019.

LA COMUNE ASSEMBLEA In considerazione del mancato impegno dei vertici assessoriali regionali e provinciali aziendali dell’ASP che hanno manifestato formalmente col Piano assessoriale e con il conseguente Atto aziendale, la volontà politica di distruzione dell’Ospedale, i cittadini belicini appartenenti al Comitato Civico Orgoglio Castelvetranese e dell’Osservatorio delle Associazioni del Belice, intendono proclamare lo STATO DI AGITAZIONE Al fine di determinare le opportune azioni di lotta popolare idonee alla difesa dell’ospedale della Valle del Belice dal proditorio attacco del potere politico volto al declassamento della stragrande parte …









