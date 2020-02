Oggi Trapani alla ricerca del riscatto contro lo Spezia, le ultime

Nella venticinquesima giornata di Serie B 2019/2020, il Trapani di mister Fabrizio Castori ospiterà al “Provinciale” lo Spezia del grande ex Vincenzo Italiano. I granata, penultimi della classe con diciannove punti, sono reduci da tre sconfitte consecutive, di cui l’ultima pesantissima contro la Cremonese, e oggi cercheranno sicuramente il riscatto per risalire la china e provare a rimanere ancora aggrappati alle speranze di salvezza. I liguri dal canto loro, secondi in classifica a quota quaranta punti, arrivano da cinque vittorie nelle ultime cinque partite e ben dodici risultati utili consecutivi, e oggi proveranno certamente a prolungare ulteriormente il loro momento positivo.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, mister Fabrizio Castori dovrebbe schierare i suoi uomini in campo secondo il consueto 3-5-2, che vede: Carnesecchi in porta; in difesa linea a tre formata da Pirrello, Fornasier e Scognamillo; a centrocampo da destra verso sinistra …









