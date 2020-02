Mazara, notizie fresche e belle: cimitero nuovamente pulito grazie ai “cantieri di servizio”

Lo scorso 21 gennaio la nostra redazione, a seguito di numerose segnalazioni di cittadini, si era recata presso il cimitero di Mazara del Vallo ove, attraverso vari servizi, abbiamo rilevato lo stato di incuria, di abbandono in cui versava il luogo sacro ove si recano in molti, quotidianamente, per portare un saluto e/o un fiore ai propri cari defunti. Sconvolgente fu la presenza di molti bidoni della spazzatura colmi, trabordanti di rifiuti, molti dei quali a terra lungo le numerose vie del cimitero mazarese; per non parlare della mancata pulizia e diserbatura. Seguì un forte appello affinchè l’Amministrazione comunale potesse intervenire per ridare decoro e dignità ai defunti.

Qualche giorno fa, a distanza di un mese, abbiamo invece potuto appurare il ritorno del decoro nello stesso cimitero (vedi foto copertina). I cassonetti svuotati, le vie del cimitero finalmente pulite come si deve ad un luogo …









