Anche a Mazara del Vallo è psicosi da coronavirus. Si sono diffuse in giornata voci incontrollate su casi di contagio in città, e la situazione è diventata tanto allarmante che il Sindaco Totò Quinci è dovuto intervenire per smentire ufficialmente, come ha fatto questa mattina il suo collega di Castellammare del Golfo.

“Le voci incontrollate che girano in queste ore sono prive di fondamento” dichiara il primo cittadino di Mazara.











