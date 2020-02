Mazara, Coronavirus, il sindaco Quinci: “nessun caso in Città. Non creiamo falsi allarmismi”

A seguito delle voci che stanno circolando su un presunto caso di Coronavirus a Mazara del Vallo. Abbiamo contattato il sindaco Salvatore Quinci il quale ha dichiarato: “Smentisco le voci su un presunto caso di Coronavirus a Mazara del Vallo. Molti cittadini chiedono informazioni ed esternano preoccupazione. In città fino ad oggi non si sono registrati episodi che possano far pensare ad una eventuale diffusione del virus. Invito i cittadini ad un maggiore senso di responsabilità nel non creare falsi allarmismi”. Qunci ha aggiunto: “la situazione è titalmente sottocontrollo. Siamo in contatto diretto con autorità locali e provinciali. Qualora emergessero casi sospetti attiveremmo i protocolli sanitari previsti”

Francesco Mezzapelle









