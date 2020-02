Marsala. Servizi antidroga dei Carabinieri: con lo zampino di “Ulisse” 65enne in manette

Nella mattinata di giovedì 20 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Marsala, al termine di un’operazione antidroga, hanno tratto in arresto il 65enne marsalese MAGGIO Salvatore, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, alle prime ore dell’alba, i militari dell’Arma, nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, grazie anche al prezioso supporto del cane antidroga “Ulisse” del Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno dato inizio ad una serie di perquisizioni locali in diverse abitazioni proprietà di soggetti sospettati di detenere sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

E’ stato proprio grazie al fiuto di “Ulisse” che i Carabinieri hanno individuato il luogo in cui il MAGGIO Salvatore nascondeva in casa 17 dosi di cocaina pronte per essere smerciate – per …









