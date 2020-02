Marsala. La battaglia dei Fratelli della Costa contro l’olio esausto

I Fratelli della Costa della Tavola di Mozia continuano il loro percorso di salvaguardia dell’ambiente: il… nemico, questa volta è l’olio alimentare esausto, prodotto in ambito domestico, che purtroppo non tutti provvedono a smaltire correttamente consegnandolo alle isole ecologiche locali. In Italia sono circa 200.000 le tonnellate di olio che finiscono nell’ambiente.

Di solito, il cosiddetto “olio fritto” non viene raccolto né consegnato presso le isole di raccolta, ma viene scaricato nel lavandino o nel wc e arriva fino agli scarichi della rete fognaria. Quando questa non dispone di un impianto di depurazione, l’olio esausto arriva direttamente al suolo, si immette nei corsi d’acqua, in mare o contamina le falde acquifere. Quando la rete fognaria dispone di un impianto di depurazione non si ha un impatto ambientale ma un grosso danno economico che grava sulle tasche dei cittadini con …









