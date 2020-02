Marsala, finalmente si riasfalta la via Mazara. Randagismo, ecco i dati

Proseguono a Marsala i lavori di rifacimento del manto stradale in molte strade del territorio, a cominciare da quelle in cui è stata realizzata la nuova rete fognante. Dopo la via Trapani, interessata agli interventi è la via Mazara, nel tratto in prossimità di contrada Ponte Fiumarella.

L’Impresa esecutrice, riscontrando positivamente la richiesta dell’Amministrazione Di Girolamo, procederà a stendere il manto bituminoso sull’intera carreggiata – e non nel limite dei 2 metri e mezzo – eliminando così i pericoli alla circolazione e mettendo in sicurezza tutta la sede stradale. Come conferma l’assessore Salvatore Accardi, stamani in sopralluogo in via Mazara, i lavori di rifacimento dell’asfalto proseguiranno nei prossimi giorni in via Catalfo e Tunisi e, via via, fino al completamento delle strade interessate alla nuova rete fognante (lotto periferia). Da evidenziare che l’asfalto utilizzato è miscelato con gomma proveniente dal riutilizzo di pneumatici riciclati. Tecnicamente, ciò …









Leggi la notizia completa