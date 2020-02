Le dimissioni di Chiara Donà in esclusiva il progetto culturale per Castelvetrano che era stato previsto per i prossimi anni

In seguito alle dimissioni dell’avvocato Chiara Modica Donà delle Rose dalla carica di assessore alla cultura del Comune di Castelvetrano, ed alla lettera ed alle dichiarazioni nelle quali non aveva nascosto l’amarezza per non essere riuscita ad avere una fattiva collaborazione nella dalla burocrazia comunale né tantomeno dagli stessi altri componenti della Giunta municipale, sindaco Alfano in testa, che pare che ultimamente non le rispondesse più nemmeno al telefono, abbiamo cercato di saperne di più chiedendo una replica allo stesso primo cittadino. In attesa di conoscere la posizione del sindaco registriamo sui social network una corsa alla demolizione, da parte di semplici cittadini, ma anche da alcuni degli attivisti pentastellati, della figura dell’Avvocato Donà che meno di nove mesi fa era stata presentata dal vice-sindaco Biagio Virzi, primo sponsor della stessa, e dal sindaco Alfano come una figura …









Leggi la notizia completa