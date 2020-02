L’agricoltura in Sicilia, la siccità e le processioni per “invocare” la pioggia

Anche a Carini come nella Valle del Belìce, dal palermitano al ragusano passando per l’agrigentino, si invocano i Santi per la pioggia. Una processione penitenziale dalla chiesa degli Agonizzanti di Carini si è snodata per la città per pregare per la pioggia. Il perdurante stato di siccità sta mettendo in ginocchio l’isola, effetto del cambiamento climatico.

C’è chi continuamente scatta selfie dal sottotitolo “Viviamo in paradiso”, e c’è chi, giustamente, si preoccupa di tutta la filiera agricola, dei raccolti, dell’approvvigionamento idrico.

Del resto in questo inverno 2020 le zanzare non sono mai andate via, a dimostrazione che le temperature miti della stagione invernale hanno consentito loro di sopravvivere e coabitare con l’uomo.

La mancanza delle piogge ha effetti devastanti per tutta la Sicilia, i dati sono allarmanti: meno 75% di pioggia rispetto …









