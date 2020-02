Il Sindaco di Petrosino nella direzione nazionale del Pd

Fino a questa mattina, intervistato da Tp24, dichiarava di essere lontano dai partiti. E invece il Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, pur non essendo tesserato, è stato nominato nella direzione nazionale del Pd, il “parlamentino” dei democratici. Giacalone è uno dei tanti nuovi dirigenti del partito che non hanno tessera, secondo una strategia di apertura a sinistra voluta dal segretario Zingaretti. Per il Sindaco di Petrosino il percorso di avvicinamento al Pd era cominciato quando la componente della quale fa parte, “Futura”, aveva sostenuto la campagna elettorale di Pietro Bartolo, poi eletto eurodeputato.

“Sono sorpreso e lusingato – dichiara Giacalone – Il Segretario Nazionale conferma la sua volontà di percorrere realmente un percorso di rinnovamento. Voi che mi conoscete e mi seguite da anni, penso che non vi sfuggirà quanto dirompente sia questa scelta. Non ho mai avuto padroni e nemmeno padrini politici. Ho lottato solo …









