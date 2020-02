Gaspare Ancona sarà il protagonista di On The Road di domani

Domani mattina a partire dalle 09.00 torna “On The Road” la trasmissione che vi racconta i protagonisti della vita sociale castelvetranese. Sul nostro sito e sui nostri canali social, potrete vedere l’intervista realizzata da Alessandro Quarrato con il commercialista ed esperto di finanza agevolata Gaspare Ancona

Con lui si parlerà di economia, di imprese sempre più vessate dal fisco, di occasioni perdute e della necessità che nasca una scuola di formazione per qualificare la nuova classe dirigente e la politica locale e poi di automobilismo e rally le sue grandi passioni.

Non perdetela









Leggi la notizia completa