Ex Province Siciliane: 15 Leggi, 7 anni di Commissariamento e nessuna elezione

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il rinvio delle elezioni di secondo livello, per Liberi Consorzi e Città metropolitane, finora fissato al prossimo 19 aprile.

Ex Province Siciliane: l’aula ha esitato favorevolmente il ddl di rinvio con trentuno voti favorevoli, nessuno contrario e due astenuti (i deputati del M5s non hanno partecipato al voto).

La consultazione, adesso, è prevista tra il 15 settembre e il 15 ottobre, mentre saranno prorogati gli incarichi dei commissari.

Dopo sette anni dal proclama dell’allora presidente della Regione, Rosario Crocetta, lanciato in una celebre puntata de “L’Arena” di Giletti sulla Rai, nel quale si annunciava che la Sicilia sarebbe stata la prima regione d’Italia ad abolire le province, arriva l’ennesimo rinvio delle elezioni dei nuovi vertici degli Enti di area vasta.

Ex Province Siciliane: una situazione critica

Ex Province Siciliane: una situazione critica









