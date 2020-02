Erice: ha percepito per anni la pensione del padre deceduto

Avrebbe percepito la pensione del padre deceduto.

Una truffa ai danni dell’Inps quantificata in 144 mila euro. Avviso di conclusione delle indagini e contestualmente informazione di garanzia per Giuseppe Bonfiglio di 50 anni residente nella frazione di Napola, nel territorio di Erice.

Il padre era deceduto nel 2002. L’indagato non avendone segnalato la morte fino al 2019 si sarebbe recato all’ufficio postale di Erice a riscuotere la pensione del congiunto scomparso. Ora l’avviso di conclusione delle indagini, preludio al rinvio a giudizio









