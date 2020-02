Coronavirus, le misure straordinarie decise dal governo | Ultime news

In vigore la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza: quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi ha avuto contatti stretti con i contagiati.

Quattordici giorni di isolamento obbligatorio per chi è stato in contatto con pazienti positivi al Covid-19. Arrivano le misure straordinarie decise dal governo, dopo i primi contagi e le prime vittime in Italia per il coronavirus.

Un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale odierna e immediatamente in vigore, obbliga le “Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva Covid-19″.

Coronavirus, le misure straordinarie decise dal governo

Il documento stabilisce inoltre l’obbligo “a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia …









