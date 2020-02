Carnevale di Sciacca: sospesa la manifestazione per lutto

Le associazioni dei carristi e la società Futuris, che ha avuto affidati l’organizzazione e la gestione del Carnevale di Sciacca 2020, convocati dal dirigente del I settore, unitamente all’Amministrazione Comunale, in attesa di determinazioni da parte della Prefettura e della Questura, hanno deciso di sospendere oggi la manifestazione in segno di lutto e profondo cordoglio per la tragedia che si è consumata ieri sera.

Durante la prima giornata di sfilata (21 febbraio) un bambino di 4 anni ha perso la vita per le ferite riportate in un incidente avvenuto presso uno dei carri allegorici. Secondo una prima ricostruzione il bimbo sarebbe stato messo sul carro che era fermo ma appena il trattorista si è messo in movimento il bambino è caduto per terra sbattendo la testa. Trasportato d’urgenza all’ospedale saccense, per lui non c’è stato nulla da fare.

La manifestazione è stata









