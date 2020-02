Turbolenza spaventosa: urla, preghiere e pianti tra i passeggeri di un volo Ryanair

Volare in mezzo alla tempesta non è proprio un gioco da ragazzi. Lo sanno bene i passeggere del volo Ryanair Oujda Bruxelles che hanno attraversato la tempesta Dennis. Il volo ha vissuto momenti di vero terrore a causa di una forte turbolenza.

Le immagini si riferiscono a Domenica 16 febbraio e mostrano i passeggeri terrorizzati che si aggrappano al sedile di fronte a loro, vomitano, pregano e piangono mentre l’aereo balza improvvisamente da una parte all’altra.

Il volo, che ha una durata media di tre ore e 40 minuti, è atterrato all’aeroporto di Charleroi mentre la tempesta Dennis imperversava sul Belgio. Non sono stati segnalati infortuni a passeggeri o all’equipaggio a bordo del volo.

Nel Regno Unito la tempesta ha portato le peggiori inondazioni degli ultimi 200 anni mentre le previsioni di altri quattro giorni di pioggia sono destinati a provocare una "emergenza nazionale".













