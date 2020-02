Trapani in…Sport, ossia la festa delle discipline minori spesso bistrattate, ma non per questo meno importanti delle altre. Tre giorni di ribalta. In scena al PalaConad di piazzale Ilio, sabato, domenica e lunedì prossimi, tennis da tavolo, braccio di ferro, karate, kick boxing, k1, pattinaggio, danze sportive, twirling, pole dance e scherma.

“La manifestazione – dice Giacomo Mineo responsabile di Kubo Eventi – ha lo scopo di promuovere le discipline sportive “minori”, meno popolari tra i giovani e poco pubblicizzate dai media, ma che svolgono un ruolo importante per migliaia di ragazzi che partecipano alle gare, agli allenamenti con tanto sacrificio, anche delle loro famiglie, senza dimenticare i presidenti ed i dirigenti delle ASD che si prodigano per organizzare eventi, tra mille difficoltà a causa della ristrettezza dei mezzi a loro disposizione e della mancanza di sostegno da parte degli Enti”. …









