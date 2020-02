Trapani, Castori: “Adesso è importante resettare e ripartire, non ci si può fermare”

Alla vigilia del match casalingo contro lo Spezia, il tecnico granata Fabrizio Castori in conferenza stampa ha dichiarato: “Intanto è giusto prendersi le critiche dopo una prestazione deludente come quella che è stata a Cremona, per la quale io mi sono già scusato a nome mio e dei ragazzi con tutti, con la società, con i tifosi, perché comunque abbiamo tradito anche il nostro lavoro non solo la fiducia degli altri. Abbiamo avuto una settimana impegnativa, di duro lavoro e di confronto, e dal confronto è emerso che comunque si è preso atto di questa situazione che noi dobbiamo invertire. Normale che il pubblico manifesti la propria delusione, ora sta a noi riportarlo al fianco della squadra. Adesso è importante resettare e ripartire, non ci si può fermare, bisogna dimostrare carattere per reagire a questa delusione che abbiamo tutti. Che partita mi aspetto? Da parte …









