Stasera la marsalese Valentina Alagna a La Corrida di Carlo Conti: dall’Impero… a Rai 1

Sempre protagonista nelle Corride locali organizzate da Enzo Amato e Nicola Anastasi dei Trikke e Due. Si esibirà, sulla base di un brano italiano famoso, nella lingua dei segni. Marsala tifa per lei

La marsalese Valentina Alagna, venerdì 21 febbraio, sarà fra i protagonisti de “La Corrida”, la popolare trasmissione dei dilettanti allo sbaraglio che andrà in onda, su Rai 1, con inizio alle ore 21.20. La giovane marsalese si esibirà, sulla base di un brano italiano famoso dei Modà, nella lingua dei segni.

Sempre protagonista nelle Corride locali organizzate dai cabarettisti Enzo Amato e Nicola Anastasi dei Trikke e Due. Ha già vinto due edizioni tra Teatro Impero, Terrenove-Bambina e Santa Venera. Esibizioni emozionanti. Ha ricevuto, ad ogni manifestazione, un’infinità di applausi. Pubblico sempre conquistato.

Valentina avrà l'occasione della vita per ricevere tantissimi applausi nella trasmissione condotta









