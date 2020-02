Salemi, Chiesa Matrice-Collegio. Restaurato l’antico organo risalente al 1711

Salemi. Grazie all’amore dei salemitani verso il proprio paese, è stato possibile restaurare uno dei tanti “tesori” presenti all’interno del territorio.

Lo scorso 10 febbraio, infatti, sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria, costati diverse migliaia di euro, dell’organo risalente al 1711 presente all’interno della Chiesa Matrice-Collegio, ritenuto uno dei più belli della Sicilia e dell’Italia meridionale, unico in particolare, per la sua doppia cantoria. Già un primo intervento di restauro era stato svolto, alla fine del secolo scorso, grazie al contributo finanziario dell’Assessorato Regionale ai Beni culturali ed Ambientali, di cui a quel tempo era direttore generale il salemitano Nino Scimemi. Fu allora erogato un cospicuo contributo di diverse decine di milioni di lire, tanto per la parte musicale che per quella lignea. Dal quel primo restauro l’organo non aveva ricevuto più …









