Ragusa. I trucchi, e le tangenti, per ottenere l’invalidità: Arrestato  presidente commissione invalidi (Video)

Nel pomeriggio di ieri, 20 febbraio 2020, il NAS Carabinieri di Ragusa, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria, coordinata dal Procuratore della Repubblica, dottor Fabio D’Anna e dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Giulia Bisello, volta al contrasto di reati contro la pubblica amministrazione nel settore della sanità, ha tratto in arresto, in flagranza del reato di corruzione, I.G., medico, dipendente dell’ASP di Ragusa e presidente della commissione invalidi nonché T.S., figlia di una anziana donna che aveva chiesto, senza averne titolo, la pensione di accompagnamento e C.C., 61 enne, che ha fatto da tramite tra i due. Grazie alle attività di intercettazione ambientale e telefonica, i militari hanno appreso che in data 13 febbraio 2020, nel corso di un incontro avvenuto presso lo studio privato del medico, i …









