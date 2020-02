Prendono il via a Marsala i Sette Venerdì in onore di Maria Santissima Addolorata

Da domani, venerdì 21 febbraio 2020, avranno inizio a Marsala, i “7 Venerdì in onore di Maria Santissima Addolorata”. Nel Santuario che sorge in pieno centro storico i fedeli potranno partecipare alla Celebrazione Eucaristica, alla via Crucis e assistere alla Catechesi. Il programma, predisposto dal rettore Padre Mariano Narciso, prevede per ogni Venerdì di Quaresima (eccezion fatta per domani pomeriggio) alle ore 9 la Santa Messa, alle 9,30 la recita del Santo Rosario, alle ore 10,00 la Santa Messa con riflessione a cura di Don Filippo Romano.

Nel pomeriggio, alle ore 17,30 la via Crucis e alle 18,30 la catechesi che quest’anno sarà tenuta da Padre Giuseppe Ponte, già vicario diocesano e arciprete di Marsala. Limitatamente a domani il programma pomeridiano subirà una variazione per la concomitanza con le iniziative dell’Anno Tommasiano che si celebra in Chiesa Madre. Nell’occasione, peraltro, i Confrati dell’ …









