Partanna, “In concerto per Cesarina”. La donna ieri, oggi, domani: percorso storico-musicale-teatrale

Il 6 marzo in prossimità della Giornata internazionale della donna, l’Uciim in collaborazione con la sezione Fidapa di Partanna, con la partecipazione delle Scuole del comune e dell’Associazione musicale e Culturale “V. Bellini” di Partanna intende promuovere una manifestazione che ha lo scopo di celebrare la donna e il suo ruolo nella società attraverso un percorso storico-musicale-teatrale e nel contempo valorizzare donne che si sono distinte per il loro impegno come Cesarina Checcacci co-fondatrice dell’associazione UCIIM. Infatti saranno conferite due borse di studio in suo nome a due alunni della Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado.

La cittadinanza è invitata a partecipare.









