Ospedale. Via 2 medici, Ortopedia in affanno: scongiurata, al momento, la chiusura

Al momento la chiusura è scongiurata. Ma l’Unità operativa di Ortopedia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, dal 1° marzo, funzionerà con non poche difficoltà. Due medici – Giacomo Saladino e Michele Friscia – qualche mese fa hanno presentato il preavviso di dimissioni all’Asp Trapani e dal 1° marzo non saranno più in servizio. Al lavoro rimarranno, invece, altri due medici che, per ragioni diverse (uno di loro, ad esempio, usufruisce di permessi 104 per assistere i genitori), devono assentarsi. E l’Asp Trapani si trova ora in difficoltà: al “Sant’Antonio Abate” di Trapani sono in servizi tre medici dirigenti, al “Paolo Borsellino” di Marsala 4 e a Castelvetrano, dopo le dimissioni dei due medici, ne rimangono in servizio due. Tutti devono garantire anche i turni di reperibilità.

