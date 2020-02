Oggi la sentenza per Roberto Sparacio, “Unabomber di Pantelleria”

Potrebbe essere emessa già questa mattina la sentenza nei confontri del 51enne ingegnere palermitano, Roberto Sparacio, detto “Unabomber di Pantelleria”.

Il pubblico ministero Francesca Urbani ha chiesto una condanna a 6 anni e 4 mesi di reclusione e a 2 mila euro di multa. La pena richiesta dal pm al giudice per le udienze preliminari Emanuele Cersosimo è stata la risultante di un complesso calcolo tra attenuanti generiche e aggravanti comprendente la riduzione di un terzo dell’entità della condanna in conseguenza del rito abbreviato.

Questa mattina ci saranno gli interventi delle parti civili, l’avvocato Nino Sugamele, per l’ispettore Aceto, Giulio Vulpitta per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, Antonino Maria Consentino, per Policardo, e Claudio Congedo, per Salvatore Monroy, e l’arringa dell’avvocato dell’imputato, Carlo Emma.

Il pm Urbani inoltre, ritenendo Sparacio una persona pericolosa dal punto di vista sociale, ha chiesto che, scontata la condanna, l’imputato venga sottoposto per 3 anni …









