Mazara, online il bando per il contributo economico per gli affitti

Pubblicati all’albo pretorio online del portale istituzionale il bando pubblico ed il modello di domanda per la concessione di contributi economici integrativi ai canoni di affitto dell’anno 2018. I contributi sono riservati:ai residenti nel Comune di Mazara del Vallo; in possesso di contratto di locazione per uso abitativo regolarmente registrato, riferito all’anno 2018; in possesso di certificazione dalla quale risultino valore Isee, valore Ise (reddito complessivo familiare) e incidenza del canone d’affitto rispetto al reddito.

Due le fasce reddituali; per la fascia A il reddito complessivo annuo del nucleo familiare (dichiarazione 2019 redditi 2018) non deve essere superiore alla somma di due pensioni minime Inps che, per l’anno 2018, assomma ad euro 13.192,92 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione deve essere inferiore al 14%; per la fascia B il limite massimo di reddito è di euro 15.151,45 sempre riferito all’anno 2018 …









