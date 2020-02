Mazara. Incidente domestico per il presidente del consiglio comunale Vito Gancitano

Gli auguri del Sindaco per una pronta guarigione

“Auguro una pronta guarigione all’amico Vito Gancitano, presidente del consiglio comunale, che a seguito di un incidente domestico ha riportato alcune lesioni per fortuna non gravi ma che lo costringeranno ad un periodo di riposo”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, esprimendo gli auguri di pronta guarigione, sia a titolo personale che in rappresentanza dell’intera Amministrazione Comunale, al presidente del consiglio comunale Vito Gancitano che questa mattina a seguito di un incidente domestico che poteva avere conseguenze ancor più gravi, ha riportato alcune lesioni giudicate guaribili in 40 giorni.

Tutta la struttura comunale si associa al messaggio augurale di pronta guarigione espressa dal Sindaco nei confronti di Vito Gancitano.









