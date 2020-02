Mazara Calcio: lettera aperta del presidente Davide Titone

Cari mazaresi mi permetto di scrivervi in qualità di amante di questa squadra,di questi colori, chi e’ stato vicino a me sa benissimo quanta passione, sacrificio, amore ho trasmesso a questa societa’ e a questa squadra facendo il possibile affinché il mazara calcistico abbia una grossa credibilità a livello siciliano e nello stesso tempo riacquisire la fiducia dei cittadini di questa meravigliosa citta’, orgogliosi di questa squadra, che come me sognano di poter realizzare un progetto importante che possa portare questi colori nei palcoscenici che gli competono.

Voglio ringraziare in primis tutte le aziende che fino adesso hanno dato fiducia al nostro progetto chiamato: Orgoglio Mazarese, non so come ringraziarle tutte, ma posso dire semplicemente grazie di cuore di averci dato la vostra fiducia, vi ripagheremo con la serieta’ , con l’amore che nutro per questa maglia gialloblu, sarete orgogliosi di …









