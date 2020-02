Marsala, la condanna del panettiere Bonafede. I particolari

Non ci sono soltanto i tre anni e 8 mesi di carcere per Giuseppe Bonafede, 60 anni, uno dei più noti panettieri di Marsala, condannato dal giudice Iole Moricca per estorsione continuata in danno di sette dipendenti.

Per l’ex presidente dell’associazione panificatori marsalesi ed attuale rappresentante di categoria in seno alla Cna il giudice ha, infatti, sentenziato anche cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, il pagamento delle spese processuali e risarcimento danni alle parti civili.

Il giudice ha demandato al collega del civile la quantificazione del risarcimento danni. Ma nel frattempo, Bonafede dovrà versare 10 mila euro ciascuno ai due ex dipendenti e 1000 a Codici.

“Come parti civili – commentano gli avvocati Roberta Tranchida e Vincenzo Sammartano – riteniamo che questa sentenza sia importante perché rappresenta una svolta in un sistema distorto in cui determinati comportamenti ritenuti quasi normali finalmente vengono suggellati come illeciti& …









Leggi la notizia completa