Marsala, domenica 1 Marzo 2020 ingresso gratuito al Parco archeologico di Lilibeo-Marsala e al Museo Lilibeo

Domenica 1 marzo, come ogni prima domenica del mese il Parco archeologico di Lilibeo­ Marsala e il Museo potranno essere visitati gratuitamente, dalle ore 9.00 alle 13.00 e per questa domenica sarà visitabile negli stessi orari anche l’ Ipogeo di Crispia Salvia.

Al fine di omaggiare la donna, saranno proposti due percorsi di visita guidata sul tema

La donna nell’antica Lilibeo:

-ore 10.30 Musco Lilibeo, via Lungomare Boeo n.30

Il percorso di visita al Museo sarà dedicato alle donne lilibetane note attraverso le testimonianze epigrafiche ed inoltre ai reperti che testimoniano le loro abitudini nella vita quotidiana e nei culti.

-ore 11.30 Ipogeo cli Crispia Salvia (II-IV sec. d.C.), via Massimo D’ Azeglio n.41

La visita all’Ipogeo, consentirà di conoscere un monumento unico nel suo genere, per la ricchezza della decorazione dipinta, dedicato alla defunta Crispia Salvia, ricordata nell’iscrizione latina dal marito …









Leggi la notizia completa